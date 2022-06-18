Мешканець Сумщини 9 років примушував дівчину до вступу в статевий зв’язок

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури жителю Сумського району повідомлено про підозру у примушуванні до вступу в статевий зв’язок та вимаганні (ч. 3 ст. 154, ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, у 2013 році приватний підприємець, діяльність якого пов’язана з наданням розважальних послуг дітям у Сумах, обманним шляхом отримав відверті фото 13-річної дівчинки.

Він почав шантажувати дитину тим, що оприлюднить ці знімки. Психологічний шантаж та тиск продовжувалися декілька днів, а коли чоловік зрозумів, що дитина доведена до відчаю, запропонував їй зустрітися. Під час зустрічі він змусив дівчинку вступити з ним у статевий зв’язок. Упродовж наступних 9 років чоловік періодично зустрічався з дитиною та вчиняв з нею дії сексуального характеру. Їхні зустрічі він часто знімав на телефон.

Коли дівчина подорослішала, вона відмовилася від зустрічей з чоловіком, проте він почав знову шантажувати її оприлюдненням фото та відео. За знищення компрометуючих матеріалів чоловік вимагав у неї 1 тис доларів США. Відтак дівчина звернулась у поліцію.

За результатом спецоперації чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Офіс Генпрокурора