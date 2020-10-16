Мешканець Сумщини до смерті забив дружину

Подія сталася у Глухові Сумської області. До поліції звернулася 21-річна місцева жителька та повідомила про раптову смерть своєї матері.

Вона розповіла, що батьки напередодні увечері в черговий раз посварились, і очевидно, що батько знову вдався до кулаків, оскільки тіло небіжчиці було вкрите синцями та саднами від побоїв.

Як інформують у пресслужбі поліції Сумської області, правоохоронці застали голову родини та двох його доньок, молодшій з яких тільки девʼять років. Тіло померлої знаходилось в кімнаті на дивані. З першого погляду стало зрозуміло, що жінку було сильно побито. Пізніше судмедекспертиза підтвердила, що 40-річна глухівчанка померла від множинних пошкоджень внутрішніх органів.

Наразі відкрито кримінальне провадження та тривають слідчі дії.

Відомо, що подружжя зловживає алкоголем. Час від часу на цьому ґрунті у них виникали конфлікти, що зазвичай закінчувались бійками, і щоразу свідком цьому ставала їх малолітня донька. Тож і того вечора батьки знову посварилися, і голова родини вдався до кулаків. Причому бив дружину і руками, і ногами.

Вночі дитина, прокинувшись, побачила, що ненька не дихає. Дочекавшись ранку, вона подзвонила подрузі матері і розповіла про нічні події. А вже та сповістила старшу доньку, яка, власне, й викликала поліцію.

“Затриманий чоловік, протверезівши, категорично заперечував свою причетність до вбивства дружини, але зібрані слідством докази свідчили про зворотнє. Відтак, зловмиснику не залишалось нічого іншого, як у всьому зізнатися. Наші полісмени затримали його в порядку ст. 208 КПК України, і нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання”, – зазначив начальник Глухівського відділу поліції Сергій Буханістий.

Триває досудове слідство. // Діло