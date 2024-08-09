Мешканець Трускавця через фішинговий сайт шахрайством заволодів понад ₴130 тис.

Прокурори Дрогобицької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного мешканця Трускавця. Його обвинувачують у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що у січні 2023 року обвинувачений розробив шахрайську схему заволодіння коштами волинянина.

Для цього за допомогою мобільного телефону він створив фішингове посилання, яке копіювало зовнішній вигляд та зміст веб-сайту однієї з банківських установ. В подальшому фігурант відправив повідомлення з посиланням потерпілому у «Viber». Він, у свою чергу, перейшов за ним, оскільки сприйняв його за офіційний веб-сайт банку.

Таким чином з рахунків чоловіка, які були прикріплені до номеру телефону, списалось понад 130 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції №2 Дрогобицького РВП Головного управління Нацполіції області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури