На Київщині чоловік жорстоко побив свою колишню, вхопив сумку з грошима та втік

Людські вчинки продовжують шокувати своєю жорстокістю. Так, на Київщині, колишній цивільний чоловік напав на жінку, жорстоко побив її і пограбував.

26 серпня на масиві Таращанському в Білій Церкві відбувся конфлікт між колишнім цивільним подружжям. Лиходій дочекався доки жінка вийшла з перукарні, переслідував, а потім почав бити її кулаками та ногами коли та впала. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київської області.

Далі 36-річний зловмисник вхопив сумку з грішми і особистими речами колишньої та кинувся навтіки.

10 хвилин знадобилось оперативникам для затримання зухвальця. Нині грабіжник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі, за скоєння пограбунку в умовах воєнного стану та за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили лиходію про підозру [ч.4 ст.186 ККУ]. Фігуранту загрожує до 10 років за ґратами.