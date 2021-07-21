СБУ викрила державних виконавців Дніпра на розкраданні мільйонів гривень

Служба безпеки України у Дніпропетровській області заблокувала протиправну діяльність місцевих державних виконавців. Задокументовано, що вони привласнювали кошти з депозитного та авансового рахунків держструктури.

За попередніми розрахунками, лише за рік зловмисники вкрали майже 5 млн гривень.

Як встановили правоохоронці, розкрадали кошти, які у межах виконавчих проваджень боржники переводили на рахунки державної установи.

Організаторами схеми, за наявною інформацією, виявилися керівники двох структурних підрозділів Державної виконавчої служби Дніпра. До спільників вони долучили підлеглих.

Маючи безпосередній доступ до програмно-технічних комплексів Державної виконавчої служби та Державної казначейської служби України, посадовці вдавалися до шахрайства на етапі формування платіжних доручень.

У реквізитах замість реального отримувача коштів вказували банківський рахунок підконтрольної фізичної особи-підприємця. В окремих випадках у платіжках фігурували рахунки родичів «ділків» чи їх власні.

У ході обшуків у службових приміщеннях та місцях фактичного проживання учасників оборудки виявлено:

гроші, ймовірно отримані незаконним шляхом;

комп’ютерну техніку та документацію із доказами протиправної діяльності.

За фактом правопорушень розпочато кримінальні провадження за статтями 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

За результатами проведення відповідних експертиз організаторам та учасникам протиправної схеми планується повідомити про підозру за вчинення вказаних злочинів та додатково за ст. 366 Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування для виявлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Заходи із викриття незаконної діяльності проводило Управління СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

СБУ