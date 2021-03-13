Мешканець Уманщини застрелив сусіда з рушниці

За процесуального керівництва Уманської місцевої прокуратури жителю Уманщини повідомлено про підозру в умисному заподіянні смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 КК України). Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний 05.03.2021, під час суперечки з своїм сусідом, яка виникла між ними на ґрунті особистих неприязних відносин, умисно здійснив постріл з мисливської рушниці в голову потерпілого, від чого останній помер.

За клопотанням органу досудового розслідування Уманським міськрайонним судом Черкаської області підозрювану обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. // ДЗВІН