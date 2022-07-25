Довічне та 15 років ув’язнення: у Києві засудили вбивць адвоката Грабовського

Шевченківський районний суд Києва засудив до довічного ув’язнення Артема Яковенка і до 15 років тюрми Максима Чмільова. Їх обвинувачували у вбивстві адвоката Юрія Грабовського.

Про це повідомив адвокат Ольги Грабовської, потерпілої у цій справі, голова ВКДКА Сергій Вилков, передає УНН з посиланням на національну асоціацію Адвокатів України.

«Шевченківський районний суд м. Києва постановив обвинувальний вирок у справі про вбивство Юрія Грабовського – відомого адвоката, заступника голови ВКДКА. Вирок був проголошений 25 липня в судовому засіданні, проголошення тексту тривало 5 годин», – йдеться в повідомленні.

Один з обвинувачених Артем Яковенко отримав довічне ув’язнення, а Максим Чмільов термін на 15 років.

Зазначається, що судова справа слухалася майже 7 років.

Юрій Грабовський був викрадений та жорстоко вбитий у березні 2016 року.

Тоді ще Головний військовий прокурор України Матіос повідомив, що тіло адвоката Грабовського знайшли біля Жашкова Черкаської області. У справі було затримано двох підозрюваних.

Матіос відкинув професійну діяльність як версію вбивства адвоката Юрія Грабовського, який представляв у суді інтереси російського військовослужбовця ГРУ Генштабу РФ Олександра Александрова.

Згодом підозрювані у вбивстві адвоката Грабовського Максим Чмільов і Артем Яковенко визнали свою провину і зізналися у вбивстві ще однієї людини.