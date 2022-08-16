Затримано двох чоловіків, які за 12000 доларів обіцяли вплинути на суддю

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова двох осіб викрито за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, двоє громадян, один з яких вигадав історію про те, що працює в СБУ, здійснювали психологічний вплив на чоловіка, який обвинувачується у вчиненні злочину у сфері господарської діяльності, повідомляють новини України. Вони запевнили обвинуваченого, що зможуть домовитись із суддею Київського районного суду м. Харкова про призначення йому покарання, не пов’язаного з позбавленням волі. Перед цим чоловік вже передав їм 10000 доларів США, проте цього виявилося замало. Від нього почали вимагати ще 2000 доларів США, на передачу яких він погодився.

При отриманні частини грошей у сумі 1000 доларів двох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.