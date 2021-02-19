У Львові взяли під варту підозрюваного в умисному вбивстві

Суд задовольнив клопотанням прокурорів Львівської місцевої прокуратури №1 про обрання 38-річному львів’янину, якого підозрюють в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 7 лютого цього року близько 15 години підозрюваний розпивав алкоголь з потерпілим і, в ході раптово виниклого конфлікту, фігурант наніс товаришу удари в шию канцелярським ножем, внаслідок чого останній помер.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Львівського РУП ГУ НП у Львівській області.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // LvNews