Взято під варту киянина, який наніс смертельні тілесні ушкодження своїй матері

Киянин побив матір під час сімейної сварки. Від отриманих травм потерпіла померла на місці. Нині фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Днями до чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі на проспекті Науки виявлено мертвою жінку, 1947 року народження. На тілі загиблої виявлено чисельні тілесні ушкодження у вигляді забійних ран голови, тулуба та кінцівок.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції для документування злочину.

Під час проведення низки оперативних заходів та слідчих дій правоохоронці з’ясували, що 76-річна жінка проживала разом з сином, який часто зловживав алкоголем. Так, під час чергової сварки дебошир жорстоко побив матір. Потерпіла від отриманих травм померла, а син з місця скоєння злочину зник.

По «гарячих слідах» оперативники Голосіївського управління поліції встановили місце знаходження та затримали нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчим відділом Голосіївського управління поліції під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України -умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілої.

Фігуранту вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

51-річному місцевому мешканцю загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва