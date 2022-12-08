Відбирав техніку у фермерів та «здавав» патріотів: викрито «начальника пункта полиции» на Куп‘янщині

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру експравоохоронцю за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній дільничний офіцер поліції відділу поліцейської діяльності № 1 Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області після окупації російськими військовими смт Шевченкове перейшов на бік ворога.

У липні експоліціянт добровільно написав на ім’я «главы» так званої «ВГА Харьковской области» заяву про прийняття на посаду у псевдоправоохоронному органі і в подальшому уклав «трудовой договор».

Колаборант обійняв посаду «исполняющего обязанности участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции» у смт Шевченкове.

Експравоохоронець виконував всі вказівки російських кураторів: він спільно з окупантами відбирав техніку у місцевих фермерів та «здавав» псевдовладі проукраїнськи налаштованих громадян.

За віддану роботу окупанти на початку вересня підвищили чоловіка: він став «начальником пункта полиции № 2» у смт Шевченкове.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура