Викрито шахрайську схему керівника одного з підрозділів ГУ ДСНС Луганщини 

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику одного зі структурних підрозділів

Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Луганській області у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, посадовець ДСНС вирішив незаконно збагатитись за рахунок державної програми придбання житла для осіб служби цивільного захисту з подальшою передачею його у фінансовий лізинг, яка передбачає виплату коштів продавцю Державною іпотечною установою.

Підозрюваний підібрав через агенnство нерухомості трикімнатну квартиру у м. Сєвєродонецьку, власником якої була літня жінка. У

подальшому він замовив оцінку нерухомого майна, ввів 72-річну пенсіонерку в оману щодо реальної його вартості та домовився з нею придбати житло за меншу ціну.

Між продавцем житла та Державною іпотечною установою було укладено договір купівлі-продажу та перераховано відповідно до оцінки

квартири понад 850 тис. грн на банківську картку.

У подальшому підозрюваний скористався похилим віком жінки та реалізував шахрайську схему заволодіння її коштами. Він запропонував свою допомогу в обміні суми та після цього обманним шляхом заволодів понад 200 тис. грн – різницею між реальною за договором купівлі-продажу вартістю житла та узгодженою з потерпілою ціною при введенні її в оману.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань,

розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – Головним відділом боротьби з корупцію та організованою злочинністю Головного управління СБУ Донецькій та Луганській областях.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує до 3 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури