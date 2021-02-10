Викрито шахрайську схему керівника одного з підрозділів ГУ ДСНС Луганщини
За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику одного зі структурних підрозділів
Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Луганській області у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 2 ст. 190 КК України).
За даними слідства, посадовець ДСНС вирішив незаконно збагатитись за рахунок державної програми придбання житла для осіб служби цивільного захисту з подальшою передачею його у фінансовий лізинг, яка передбачає виплату коштів продавцю Державною іпотечною установою.
Підозрюваний підібрав через агенnство нерухомості трикімнатну квартиру у м. Сєвєродонецьку, власником якої була літня жінка. У
подальшому він замовив оцінку нерухомого майна, ввів 72-річну пенсіонерку в оману щодо реальної його вартості та домовився з нею придбати житло за меншу ціну.
Між продавцем житла та Державною іпотечною установою було укладено договір купівлі-продажу та перераховано відповідно до оцінки
квартири понад 850 тис. грн на банківську картку.
У подальшому підозрюваний скористався похилим віком жінки та реалізував шахрайську схему заволодіння її коштами. Він запропонував свою допомогу в обміні суми та після цього обманним шляхом заволодів понад 200 тис. грн – різницею між реальною за договором купівлі-продажу вартістю житла та узгодженою з потерпілою ціною при введенні її в оману.
На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань,
розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – Головним відділом боротьби з корупцію та організованою злочинністю Головного управління СБУ Донецькій та Луганській областях.
У разі доведення вини, підозрюваному загрожує до 3 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратуриTweet