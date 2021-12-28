Украинские фермеры стали жертвами интернет-торговца несуществующими тракторами

Безработный житель Харькова разместил на сайте OLX объявление о продаже мини-трактора Dong Feng 244 по привлекательной низкой цене, хотя в реальности, такой техники не имел и поставлять ее покупателям не намеревался.

Вскоре с ним связался фермер из Ровенской области, который выразил желание приобрести трактор. Обсудив детали сделки, стороны договорились о предоплате 50% на карту продавца, что составляло 27 тысяч гривен. В тот же день фермер перечислил деньги, а мошенник снял их через банкомат в одном из супермаркетов Харькова.

В этот же день трактором заинтересовался еще один покупатель из Житомира, который на тех же условиях перечислил на карту злоумышленника 27 тысяч гривен. Спустя 3 недели ситуация повторилась: на этот раз жертвой мошенника стал фермер из Коростеня, который заплатил за 27,9 тысяч гривен предоплаты.

Оценив по достоинству потенциал выбранной ниши, мошенник решил разместить на OLX новое объявление – на сей раз, о продаже мини-трактора Kubota B3520. Ждать долго не пришлось – довольно скоро нашелся новый покупатель из Харьковской области. Этот доверчивый человек перевел за несуществующий трактор на карту мошенника 20 тысяч гривен.

Тем временем, на основании заявлений потерпевших, было возбуждено уголовное расследование и правоохранители вручили мошеннику письменное подозрение. Допрошенный в совершенных действиях чистосердечно признался, после чего… подался в бега.

Когда правоохранителям удалось, наконец, задержать мошенника, они уже не были так уверены в искренности его раскаяния и перспективах исправления. Учитывая возросший риск уклонения от правосудия, подозреваемый был взят под стражу и помещен в следственный изолятор Харькова. Условием выхода на свободу суд определил внесение залога в размере 181,6 тысяч гривен, которые безработный мошенник вряд ли отыщет, находясь в СИЗО.

Суд инкриминирует подозреваемому нарушение ч.3 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное повторно, с использование электронно-вычислительной техники). Санкции этой статьи предусматривают тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет. Маловероятно, что преступнику грозит максимально строгий приговор, однако, учитывая историю с бегством, вряд ли удастся отделаться условным сроком. В настоящий момент, следствие продолжается. // internetua.com