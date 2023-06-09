Мешканець Василькова відправиться за ґрати на 8 років за вбивство знайомого

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві знайомого (ч.1 ст. 115 КК України)

Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що у листопаді 2022 року в одному з приватних будинків міста Васильків під час розпиття алкогольних напоїв між двома чоловіками стався конфлікт. Засуджений взяв ніж та завдав ним близько десяти ударів по тілу потерпілого, від чого останній помер.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура