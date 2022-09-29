Мешканеця Миколаєва судитимуть за вбивство знайомого

Миколаївська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 46-річного миколаївця за фактом вчинення замаху на умисне вбивство двох осіб, умисного вбивства і незаконного поводження з бойовими припасами та вибуховими пристроями (ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що у травні поточного року обвинувачений, під час спільного вживання алкогольних напоїв із двома приятелями, на ґрунті раптово виниклої особистої неприязні, дістав осколкову гранату РГД-5, вийняв з неї запобіжне кільце, привівши її у бойову готовність, та поклав на стіл. Після чого відбувся вибух.

Внаслідок вибуху одна особа загинула на місці, інша – отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Під час обшуку домоволодіння обвинуваченого, вилучено бойові припаси – патрони калібру 7,62 у кількості 158 штук та запал ручної гранати УЗРГМ-2.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура