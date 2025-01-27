Мешканка Львівщини ошукала волонтера майже на ₴800 тис., продаючи неіснуючі дрони

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру 28-річній жінці за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, мешканка Львівщини ошукала волонтера на майже 800 тис. грн. Зокрема, під виглядом продажу неіснуючих десяти дронів для військових потреб.

Попередньо, для цього вона створила профілі у соцмережах Instagram та Telegram, де розміщувала відповідні оголошення про продаж військової амуніції та побутової техніки.

За товар жінка просила повну передоплату на банківську картку. Водночас, жодних товарів у неї не було, а одержаними грошима жінка розпорядилася на власні потреби.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Нацполіції Львівської області, за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури