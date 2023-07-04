Мешканка Вовчанська збиралась вчити українських дітей за російською програмою

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час вторгнення збройних сил рф на територію м. Вовчанськ місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з окупантами. Жінка очолила «Среднюю общеобразовательную школу №4», створену загарбниками на матеріально-технічній базі місцевого ліцею.

Підозрювана «проводила роботу» з вчителями, переконуючи їх працювати під керівництвом окупаційної адміністрації, та повідомила колективу викладачів, що навчальний процес буде проводитись виключно на російській мові і за стандартами рф. Для цього колаборантка організувала завезення російських підручників з різних предметів.

Також жінка видала учням атестати про отримання неповної середньої освіти, надруковані на бланках окупаційної адміністрації.

Крім того, колаборантка організувала вивезення з території навчального закладу державної символіки України та проведення свята Першого дзвоника під гімн рф з підняттям прапора держави-агресора.

За клопотанням прокурорів підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура