Мешканку Черкащини викрили у причетності до створення дитячої порнографії

Жінку підозрюють у причетності до виготовлення й поширення світлин та відеоматеріалів порнографічного змісту, за участю доньок 6-ти та 8-ми років. Для розповсюдження забороненого контенту використовувалась зашифрована мережа Інтернету, а також мобільні месенджери та поштові сервіси.

Незаконну діяльність 37-річної мешканки Черкаської області припинили оперативники відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України, із залученням батальйону поліції особливого призначення Главку поліції Черкаської області. Під час обшуку за адресою проживання фігурантки поліція вилучила речові докази.

Жінку затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час їй повідомлено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину, що пов’язаний із сексуальною експлуатацією малолітніх дітей, та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За даним фактом Головним слідчим управлінням Нацполу здійснюється досудове розслідування за частиною 2 статті 156 (Розпусні дії, вчинені щодо малолітньої особи членами сім’ї) та частиною 4 статті 301-1 (Дії, передбачені частинами другою або третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, або примушування малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії) Кримінального кодексу України.

У разі визнання судом вини фігурантки, їй загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

Віддл комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами відділу протидії кіберзлочинам

в Полтавській області)