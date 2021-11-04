СБУ встановила хакерів ФСБ, які здійснили понад 5 тис. кібератак на державні органи України (відео)

Кіберфахівці СБУ встановили хакерів всесвітньо відомого угруповання «ARMAGEDON», яке здійснило понад 5 тис. кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури України. Ними виявилися офіцери «Кримського» ФСБ, а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова у 2014 році.

Українській спецслужбі вдалося поіменно встановити зловмисників, перехопити їхні розмови, а також отримати беззаперечні докази їх причетності до атак. І це при тому, що вони використовували власні вірусні програми ФСБ, а також засоби анонімізації та «прикриття» у мережі Інтернет.

Наразі 5 учасникам хакерської групи оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

За наявною інформацією, хакерське угруповання «ARMAGEDON» — це спеціальний проект ФСБ РФ, який прицільно «працював» по Україні. Цей «напрям роботи» координує 18-й Центр ФСБ РФ (Центр інформаційної безпеки) з дислокацією в Москві.

З моменту російської агресії у 2014 році цей підрозділ ФСБ здійснив понад 5 тис. кібератак і намагався «заразити» понад півтори тисячі урядових комп’ютерних систем. Основними цілями зловмисників були:

контроль над об’єктами критичної інфраструктури (електростанції, системи тепло- та водопостачання);

викрадення та збір розвідувальних даних, у тому числі інформації з обмеженим доступом (сектор безпеки та оборони; державні установи);

проведення акцій інформаційно-психологічного впливу;

блокування інформаційних систем.

Наразі проводяться слідчі дії та експертні дослідження для притягнення співробітників ФСБ РФ до відповідальності за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 114 (шпигунство);

ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин);

ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів).

Вживаються заходи з локалізації та нейтралізації кіберагресії РФ проти України.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники Департаменту кібербезпеки та слідчі СБУ у взаємодії з Головним Управлінням розвідки Міністерства оборони України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Технічний звіт діяльності Армагедон.

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