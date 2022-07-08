Мешканку Чугуївщини судитимуть за допомогу окупантам

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 39-річної жінки за фактом державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, мешканка с. Височинівка Чугуївського району з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну підшукувала в соціальних мережах представників країни-агресора та незаконно збройних формувань так званих «ЛНР» і «ДНР».

Жінка збирала відомості про щодо переміщення, руху та дислокації підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і передавала зібрані дані окупантам.

Крім того, жінка надсилала представникам країни-агресора персональні дані і фотографії місцевих мешканців, які знаходяться в лавах ЗСУ, та їх родичів.

Наразі жінка перебуває під вартою. Обвинувальний акт направлено до Зміївського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура