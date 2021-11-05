За незаконну порубку дерев та вбивство свідка злочину на Сумщині судитимуть трьох осіб

Шосткинською окружною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб за фактом незаконної порубки дерев та вбивства свідка їх протиправних дій (ч. 4 ст. 246 та п. 9, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Двом з них також інкриміновано позбавлення волі потерпілого (ч. 3 ст. 146 КК України).

За даними слідства, троє жителів Шостки займалися незаконною порубкою дерев. До перевезення деревини вони залучали ще одного місцевого жителя. Коли їх зупинили працівники поліції, чоловік надав викривальні свідчення правоохоронцям. Пізніше обвинувачені заштовхали свідка в авто та вивезли в лісосмугу поблизу с. Московське, де вбили, тричі вдаривши сокирою, а тіло закопали. Лише через місяць правоохоронцям вдалось встановити обставини зникнення свідка.

Також обвинуваченим інкриміновано незаконну порубку 62 дерев породи «вільха» загальною вартістю майже 400 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Шосткинським районним управлінням поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури