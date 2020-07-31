Мешканку Житомирської області затримали за спробу підкупу посадовця поліції

За допомогу у закритті кримінального провадження мешканка Олевського району Житомирщини пропонувала тисячу доларів США посадовцю поліції. Жінку затримали під час передачі частини обіцяної суми.

До Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшла інформація від начальника Олевського відділення поліції Житомирщини про пропозицію неправомірної вигоди. Встановлено, що брат 29-річної жительки області є фігурантом кримінального провадження за ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та переховується від правоохоронців у своєї сестри.

Намагаючись допомогти родичу уникнути відповідальності за скоєне, жінка запропонувала старшому лейтенанту поліції тисячу доларів США «відкупних». Посадовець поліції одразу повідомив про корупційну пропозицію своєму начальнику та працівникам Житомирського управління ДВБ НПУ.

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції слідчі Олевського відділення поліції, під процесуальним керівництвом Коростенської місцевої прокуратури, розпочали кримінальне провадження. Дії жінки правоохоронці кваліфікували за ч.3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Зловмисницю затримали під час передачі старшому лейтенанту поліції частини обіцяної суми — 12 тисяч гривень. Гроші вилучено.

Наразі затриманій готується оголошення про підозру. За спробу підкупу поліцейського жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України