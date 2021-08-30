У Чернівцях пів сотні молодиків влаштували масову бійку біля ресторану

У Чернівцях в ніч на 30 серпня сталася масштабна бійка поблизу одного з ресторанів на вулиці Ентузіастів.

Як повідомили коресподенту molbuk.ua очевидці, інцидент стався приблизно о 23.00 29 серпня. За попередніми даними, на місце пригоди прибули вісім екіпажів поліції.

У прес-службі патрульної поліції Чернівецької області підтвердили цю інформацію. За даними правоохоронців, участь у бійці взяли приблизно 50 осіб.

Силовики зупинили правопорушення та затримали кількох учасників конфлікту. Як додали у прес-службі, щодо них склали адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) й доставили до відділу поліції.