Мешканці Житомирщини повідомлено про підозру у виготовленні та поширенні ворожої пропаганди

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевій мешканці за фактом виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії рф проти України як внутрішнього громадянського конфлікту з використанням засобів масової інформації, вчинених повторно (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, жителька м. Андрушівки на своєму акаунті під вигаданим ім’ям у соцмережі Facebook протягом серпня 2023 – червня 2024 років створювала і поширювала контенти з наративами ворожої пропаганди. До її сторінки мала доступ значна кількість підписників.

Публікації та відео містили провокативні заклики чоловікам самоорганізовуватися і налагоджувати зв’язки з іншими групами для об’єднання українців, росіян та білорусів у «єдіний народ». Стверджувалося, що Україна не переможе, просто йде зачищення території.

Крім цього, підозрювана у ЗМІ поширювала відео і коментарі, у яких заперечувалася незалежність і суверенність України, висловлювалися сумніви щодо демаркації державних кордонів.

Експертиза встановила, що поширені матеріали містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.

Досудове розслідування проводить УСБУ в області.

Скоєний злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури