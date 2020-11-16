На Луганщине военный убил сослуживца и инсценировал самоубийство

В Луганской области военный застрелил сослуживца и пытался инсценировать его самоубийство.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что 16 ноября 2020 в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о совершении суицида 21-летним военнослужащим при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Станица-Луганская.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).

Правоохранители установили, что военный был убит и преступление пытались скрыть.

“По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшему нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец”, — отметили в ОГП.

По информации Офиса, военный признал свою вину и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.

“Сейчас военными прокурорами следственным путем проверяются показания задержанного, решается вопрос о сообщение ему о подозрении”, — отметили в Офисе.

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