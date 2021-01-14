В Харькове осужден ревнивец, который автомобилем насмерть сбил любовницу

В Харькове суд назначил наказание мужчине, который из ревности убил любовницу

После ссоры мужчина решил убить женщину и совершил на нее наезд, прижав к металлическим воротам, говорится в приговоре Орджоникидзевского районного суда Харькова, передает Depo.Харьков.

Установлено, что около 20:40 22 ноября 2018 года обвиняемый вместе со знакомой на автомобиле Audi приехали на территорию гаражного кооператива, расположенного на улице Тархова, 13. Между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого потерпевшая вышла из машины и пошла в направлении выхода из кооператива.

Мужчина в свою очередь разогнал автомобиль и сбил женщину, прижав к металлическим воротам. Пострадавшая получила тяжелые телесные повреждения, в результате которых умерла в больнице.

На суде мужчина заявил, что погибшая была его любимой. Он подтвердил, что совершил наезд на женщину, однако отрицал, что имел умысел на убийство. Причиной ссоры подсудимый назвал многочисленные телефонные сообщении, которые в вечер преступления получала женщина.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.