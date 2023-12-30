На Київщині 15-річний покидьок підірвав гранату в підʼїзді житлового будинку та втік

29 грудня, близько 23 години, по спецлінії «102» надійшло повідомлення про вибух в одному з багатоквартирних будинків міста Обухів.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 15-річний правопорушник під час конфлікту знайомих у підʼїзді житлового будинку, дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув. Після чого неповнолітній зник.

На території Обухівського району правоохоронці терміново ввели поліцейську спецоперацію. На пошуки хлопця були оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, у тому числі особовий склад Обухівського управління поліції.

За результатами проведеного комплексу розшукових заходів поліцейські встановили місцеперебування зловмисника.

Внаслідок вибуху 16-річний учасник конфлікту та підривач отримали тілесні ушкодження, підʼїзд будинку зазнав пошкодження.

На місці події працювали спеціалісти вибухотехніки, які вилучили рештки корпусу гранати.

Наразі підозрюваного затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

За фактом хуліганства, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ), слідчі розпочали досудове розслідування.

Поліція Київської області