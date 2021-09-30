На Львівщині п’яний водій на смерть збив велосипедистку

Фото поліції

Вміст алкоголю у крові затриманого водія становив 3,08 проміле.

Сьогодні, 30 вересня, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що близько 10.10 на автодорозі «Львів – Рава-Руська» неподалік міста Жовква водій легкового автомобіля вчинив наїзд на велосипедистку та, не зупиняючись, поїхав далі. Від отриманих травм жінка померла.



Про це повідомили у поліції.

На місці події працювали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини та слідчо-оперативна група відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1. Правоохоронці встановили особу загиблої – 48-річної мешканки одного з сіл району.

Для встановлення місця знаходження автомобіля, яким було вчинено наїзд, та затримання водія-втікача була введена спеціальна поліцейська операція. Протягом години, у селі Сопошин, поліцейські екіпажу групи реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції виявили автомобіль «Сітроєн», який підпадав під орієнтування.

Також встановлено, що в момент вчинення ДТП за кермом автомобіля перебував 44-річний мешканець Львівського району, який керував транспортним засобом у стані сп’яніння. Вміст алкоголю у крові чоловіка становив 3,08 проміле.



Водій затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Автомобіль, яким було скоєно наїзд, вилучений.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події. // Діло