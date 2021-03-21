У столиці засуджено уродженця Закарпаття, який на залізничному вокзалі пограбував жінку

Чоловік витягнув із рюкзака перехожої гаманець із грішми та намагався втекти. Однак його дії помітила власниця, крики про допомогу якої почули поліцейські. За скоєне зловмисник чотири роки та шість місяців проведе за ґратами.

Влітку 2018 року під час відпрацювання території залізничного вокзалу працівники карного розшуку Солом’янського управління поліції почули крики жінки про допомогу та помітили чоловіка, який втікав. Правоохоронці одразу кинулись за незнайомцем та затримали його, а на місце викликали слідчо-оперативну групу.

У ході спілкування з потерпілою та свідками події поліцейські з’ясували, що правопорушник розстібнув рюкзак перехожої та витягнув із нього гаманець. Коли власниця помітила це, то почала кликати на допомогу. Під час поверхневого огляду втікача поліцейські виявили річ, яку повернули потерпілій.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – уродженець Закарпатської області, раніше судимий за скоєння крадіжок і грабежу на території Голосіївського та Шевченківського районів столиці.

Після проведення та звершення досудового розслідування матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом слідчі передали до Солом’янського районного суду у місті Києві, який за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186 (Замах на грабіж) Кримінального кодексу України, засудив чоловіка до чотирьох років ув’язнення.

Окрім цього, на підставі ст. 70 (Призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень) Кримінального кодексу України, суд приєднав невідбуте покарання за крадіжку та остаточно призначив зловмиснику покарання – чотири роки та шість місяців позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва