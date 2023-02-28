Мешканця Баштанщини затримали за замах на вбивство односельця

До відділення поліції № 1 Баштанського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що мешканець Софіївської територіальної громади заподіяв тілесні ушкодження своєму знайомому. Медики зафіксували у постраждалого ножове поранення шиї.

Поліцейські встановили, що під час розпиття спиртних напоїв, між 41-річним потерпілим та його 36-річним товаришем виникла сварка. Під час якої молодший із чоловіків схопив ножа і завдав ним удар в область шиї.

З місця події потерпілого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу.

36-річного зловмисника оперативники доставили до відділення поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж, та направили його на експертне дослідження.

За вказаним фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України “Замах на умисне вбивство”.

Нині затриманому оголошено про підозру у скоєні злочину.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Баштанський районний відділ поліції Миколаївської області