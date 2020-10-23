Мешканця Берислава, який пошматував родича ножем, взято під варту

Бериславська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Бериславської місцевої прокуратури.

Встановлено, що 19 жовтня цього року під час розпиття спиртних напоїв між 37-річним мешканцем Білозерського району та його рідним дядьком спалахнув конфлікт, у ході якого молодик ножем вдарив родича у груди. Завдяки своєчасно наданій медичній допомозі, потерпілого вдалося врятувати.

Наразі злочинця затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

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