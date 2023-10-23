Працювала на окупаційну владу – за державну зраду судитимуть співробітницю Станично-Луганського райуправління юстиції так званої «лнр»

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно жительки Луганщини за фактом скоєння державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, жителька тимчасово окупованого Щастинського району Луганської області, колишня працівниця державної виконавчої служби, добровільно перейшла на бік незаконно створених органів влади.

Вона у квітні 2022 року влаштувалася на посаду провідного документознавця (діловода) відділу судових приставів Станично-Луганського райуправління юстиції міністерства юстиції терористичної організації «лнр».

Обвинувачена опрацьовувала офіційні документи окупаційної адміністрації, контролювала оформлення виконавчих проваджень, протоколів оперативних нарад, своєчасність відправки відповідей та звернень фізичних і юридичних осіб.

Також виконувала доручення керівників незаконної адміністрації, надаючи допомогу представникам країни-агресора у проведенні підривної роботи проти України.

Досудове розслідування проводило Управління СБ України в Житомирській області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури