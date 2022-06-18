На Вінниччині на хабарі у ₴45 тис. затримали директора споживчого товариства

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Викрили корупційну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі Тульчинського районного відділу поліції.

За даним правоохоронців, керівник споживчого товариства вимагав  45 000 неправомірної вигоди за сприяння в реалізації нерухомого майна за заниженою ринковою вартістю.

17 червня у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України посадовця затримали під час отримання частини від обумовленої суми  — 12 000 гривень.

Наразі  директору повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Тульчинська окружна прокуратура Вінницької області.

За скоєне може загрожувати від трьох до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України

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