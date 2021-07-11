У Києві затримали неповнолітнього, який пограбував двох перехожих

Хлопець відібрав мобільні телефони, але потерпілі встигли запам’ятати його прикмети і своєчасно передати їх правоохоронцям. Під час відпрацювання території поліцейські розшукали нападника, а слідчі згодом оголосили йому про підозру у скоєнні двох злочинів.

Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі.

До столичної поліції звернувся громадянин іншої держави та повідомив, що на вулиці Михайлівській невідомий вирвав із його рук мобільний телефон та втік. За декілька хвилин на місце прибула слідчо-оперативна група.

Як розповів заступник начальника відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Олександр Скопенко, що правоохоронці опитали потерпілого, який їм надав прикмети нападника:

«Ми з’ясували, що до перехожого підійшов хлопець та почав із ним розмовляти, а потім вимагати телефон. Коли почув відмову, вирвав із рук гаджет та втік. Проте під час відпрацювання отриманої інформації до нас надійшло повідомлення про скоєння аналогічного злочину в районі Майдану Незалежності. За прикметами, які співпадали з тими, що надав попередній потерпілий, ми зрозуміли, що напади скоїв один зловмисник, місце знаходження якого згодом встановили».

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – раніше не судимий місцевий мешканець, 2004 року народження. Під час поверхневого огляду правоохоронці вилучили у нього два мобільних телефони, які упізнали потерпілі.

«За даним фактом розпочаті кримінальні провадження за частинами першою та другою статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківського окружної прокуратури міста Києва ми повідомили неповнолітньому про підозру у скоєнні злочинів, за які передбачено до шести років позбавлення волі», — додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва