Поліція затримала підозрюваного в умисному вбивстві жителя Миргородського району Полтавщини

У спричиненні загиблому смертельних ножових поранень підозрюють його 41-річного знайомого, жителя Лохвицького району. Чоловіки разом гостювали у товариша, в одному із сіл району, та вживали спиртні напої.

За попередньою версією слідства, між гостями виникла сварка, потім – бійка, повідомляють у поліції.

З місця події вилучені речові докази. Артем Родигін, заступник начальника поліції області, повідомив:

«На місці події слідчі та оперативники встановили, що 43-річний чоловік отримав смертельні ножові поранення від свого знайомого. Фігурантові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та обрано запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою».

Якщо суд визнає чоловіка винним у скоєнні особливо тяжкого злочину, йому загрожує покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. // np.pl.ua