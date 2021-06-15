Охранник парковки продал чужой автомобиль на запчасти

На одной из столичных стоянок, расположенной в спальном районе Троещина, неофициально работал охранником молодой человек. На вверенном ему объекте уже долгое время находился автомобиль BMW 316 красного цвета, по поводу которого директор стоянки отзывался, что он только место занимает и хорошо бы от него избавиться, вытолкав за пределы или сдав на металлолом.

Инициативный охранник рассудил, что мог бы обратить эту ситуацию ко взаимной выгоде и разместил на сайте OLX объявление о продаже автомобиля BMW 316 за 9,999 грн. Вскоре с ним связался потенциальный покупатель, который согласился купить автомобиль как есть – без ключей и документов, чтобы впоследствии разобрать его на запчасти.

В условленный день он приехал на стоянку, в сопровождении эвакуатора. Там его встретил охранник, который в переписке по интернету представился владельцем машины, но при личной встрече признался, что не знает, кому на самом деле принадлежит машина. Расплатившись, покупатель забрал автомобиль. Впоследствии, он разобрал его на запчасти, как и предполагалось.

Вскоре выяснилось, что все это время настоящий владелец автомобиля, проходя мимо стоянки, приглядывал за своим имуществом. Поэтому, когда автомобиль исчез, он пришел за объяснениями. Администратор стоянки сообщила ему, что автомобиль забрал хозяин, на что мужчина возмутился и подал заявление в полицию.

Правоохранителям мужчина объяснил, что пару лет исправно оплачивал стоянку, но после смены руководства, условия пересмотрели и ему, как инвалиду, разрешили держать автомобиль на площадке бесплатно.

Подняв записи камер, полицейские установили личности водителя эвакуатора и покупателя автомобиля, и вышли на них. Те, в свою очередь, указали на охранника, продавшего автомобиль. Согласно оценке судебной экспертизы, размер нанесенного владельцу автомобиля ущерба составил 14,5 тысяч гривен.

Молодой человек признал свою вину, но попытался оправдаться тем, сделал это не ради наживы. Из денег, вырученных за продажу автомобиля, он, якобы, взял себе только 200 гривен. Остальные деньги внес в кассу стоянки в уплату накопившегося долга за парковку.

Рассмотрев все обстоятельства происшествия, суд квалифицировал данное правонарушение по ст. 289 УК (незаконное завладение транспортным средством), предусматривающей наказание сроком от 3 до 5 лет.

Решающую роль в окончательном приговоре сыграла личность обвиняемого: оказалось, что он ранее был судим за наркотики. В прошлый раз суд дал ему лишь условный срок, оставив шанс для исправления. Однако новое преступление неизбежно потянуло за собой реальный срок. В итоге, за продажу чужого автомобиля он отправился за решетку на 3 года.

Андрей Майданик, internetua.com