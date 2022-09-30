У правоохоронній системі Луганщини викрито ще 6 зрадників, стосовно 4-х матеріали передано до суду

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру у державній зраді ще 6 правоохоронцям, які обійняли посади у незаконних окупаційних правоохоронних органах так званої «лнр» (ч. 2 ст.111 КК України).

За даними слідства, після захоплення території Луганщини вони зрадили присязі та добровільно пішли «служити» ворогу.

Четверо фігурантів – поліцейські з окупованого Сватівського району, які призначені на псевдопосади у так званому «Троїцькому райвідділі внутрішніх справ мвс лнр», а поліцейський зі Старобільського району перейшов до окупаційного «Марківського райвідділу внутрішніх справ мвс лнр».

Також серед числа зрадників викрито інспектора митного поста «Танюшівка» Луганської митниці. Він продовжив «роботу» у псевдоструктурі під ворожим прапором – фейковому «державному митному комітеті лнр».

Крім того, за цей тиждень прокурори Луганщини направили до суду обвинувальні акти стосовно 4 правоохоронців.

Троє обвинувачених стали псевдополіцейськими «Біловодського райвідділу внутрішніх справ мвс лнр», ще один – «Старобільського райвідділу внутрішніх справ мвс лнр». Раніше вони працювали у конвойній службі і ізоляторі тимчасового тримання ГУ Нацполіції Луганщини.

А от колишня дізнавач главку поліції змінила кваліфікацію та пішла «служити» окупантам до так званої «прокуратури Білокуракинського району лнр».

На займаних посадах зрадники дотримуються нелегітимних нормативно-правових актів, впроваджених на території псевдореспубліки, а також сприяють утвердженню на території Луганської області російського окупаційного режиму.

Наразі усі вони оголошені у розшук.

Особам загрожує покарання – 15 років увְ’язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, за оперативного супроводу Луганського управління ДВБ Нацполіції України.

Наголошуємо, що жодне пособництво російському агресору не залишиться поза увагою Луганської обласної прокуратури. Кожен відповідатиме за зраду держави та українського народу перед законом.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури