Ростислав Замлинський очолював антикорупційний відділ, закриваючи очі на всі корупційні ризики.

ЦПК опублікував відповідь Міністерства закордонних справ на запит Віталія Шабуніна, в якому йдеться, що питаннями військово-технічного співробітництва, контролю над озброєннями і військовою діяльністю у відомстві займається власне Замлинський.

Водночас у час своєї роботи в Міноборони саме він погоджував контракти скандальних закупівель «яєць по 17» та неотриманої зброї за контрактом «Львівського арсеналу». Він залишався на посаді навіть після арешту заступника міністра Шаповалова та голови Департаменту держзакупівель Хмельницького, коли міністр оборони показово змінив заступників.

«Чиновник, який по суті є співучасником скандалів із закупівлі зброї та речового забезпечення сьогодні, на думку МЗС, має право спілкуватися з міжнародними партнерами щодо озброєння України», – прокоментував цей факт керівник ЦПК Віталій Шабунін.

За його словами, репутація подібних до Замлинського переговорників зменшує шанси України отримати більше зброї та руйнує довіру серед союзників.

Зазначимо, що Ростислав Замлинський разом з тодішнім радником Рєзнікова та колегою ще з часів Київради Андрієм Мирошниченком. Спільно «працювали» ще у «Фонді 3000», що «загубив» мільярди, опікуючись будівництвом «Лікарні майбутнього». В Міноборони він мав займатись антикорупційним контролем, що суперечило нормам про конфлікт інтересів. // Дзеркало тижня