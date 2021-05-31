На Днепропетровщине мать с сыном занимались кражами

В городе Марганец Днепропетровской области криминальная семья совершила серию краж и угон мопеда.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.

Как установили полицейские, 42-летняя женщина и ее 25-летний сын из гаража по ул. Цветочной в Марганце похитили мопед «Ямаха». Также они через окно проникли в частный дом, откуда забрали бензопилу и мотошлем. Из хозяйственных построек воры вынесли электроинструменты, а из двух торговых павильонов — металлические детали кондиционеров. Правоохранители разоблачили преступников, у которых изъяли почти все похищенное имущество и вернули его владельцам.

27 мая по согласованию с окружной прокуратурой фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (Незаконное завладение транспортным средством ), ч. 2, 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Сейчас воров проверяют на причастность к другим имущественным преступлениям, совершенным на территории города.