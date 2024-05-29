Тривають пошуки 12-річної жительки Полтави Дарії Волошиної: залучено максимальну кількість поліції

Поліція продовжує пошукову операцію, яка триває вже третю добу. Наряди поліції обстежують підвальні та закинуті приміщення, недобудови та інші об’єкти, а також поширюють інформацію про зниклу дитину, максимально використовуючи всі медіаканали.

Нагадаємо, Дарія зникла ввечері 26 травня. Востаннє її бачили близько 22-ї на вулиці Новий Базар, поблизу центрального ринку Полтави.

Опис зниклої: зріст близько 150 см, худорлявої статури, має світло-русяве волосся до плечей.

На момент зникнення була одягнена у рожевий светр із капюшоном, чорні лосини та чорні кросівки на платформі.

Просимо всіх максимально долучитися до поширення інформації.

Якщо побачили дитину або у вас є інформація, що може допомогти у її пошуках, просимо терміново телефонувати до поліції за номерами: 050-606-29-19, 099-619-56-37 або 102.

За інформацією Полтавського райуправління поліції