На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинуло троє людей, ще 14, серед яких дитина, отримали поранення

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Поліція зафіксувала 2262 влучання. Після ворожих прильотів під завалами залишаються люди.

Ворог обстріляв 11 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Селидове, Торецьк, селища Курахівка, Олексієво-Дружківка, села Віролюбівка, Лисівка, Новоселівка Перша. Руйнувань зазнали 185 цивільних об’єктів – 138 житлових будинків, адмінбудівлі, церква, підприємство, магазини, пошта, котельні, автомийка, автотранспорт, критична інфраструктура.

На Олексієво-Дружківку окупанти скинули об’ємну детонуючу авіаційну бомбу (ОДАБ-1500). Поранено 7 цивільних осіб, серед них – чотирирічний хлопчик. Пошкоджено 103 приватних оселі, 12 цивільних авто, церкву.

По Костянтинівці війська рф вдарили керованими авіабомбами УМПБ Д-30СМ – поранили цивільну особу, пошкодили 8 багатоквартирних будинків, котельню, автомийку та автомобілі.

Три авіаудари ракетою (бомбою) «Гром-Е1» росіяни завдали по Краматорську. Одну людину поранено, пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, магазин, відділення експрес-доставки.

На Торецьк росія спрямувала три керовані авіабомби КАБ-250 – вбила двох мирних жителів, троє цивільних дістали поранення. Ще троє цивільних осіб, ймовірно, перебувають під завалами. Руйнувань зазнали 7 багатоквартирних будинків, котельня, заклад освіти, адмінбудівлі, підприємство.

Селидове загарбники атакували двома керованими авіабомбами УМПБ Д-30 СМ. Одна цивільна особа загинула, ще одна отримала травми. Під завалом шукають ще одну людину. Пошкоджено три приватних оселі та магазин.

Є поранений у Віролюбівці, також там пошкоджено приватний будинок.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 165 людей, з них 15 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 167 051 особу, серед них 19 627 – діти, 6 997 – люди з інвалідністю.

Відділ комунікації поліції Донецької області

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