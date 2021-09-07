Мешканця Білгород-Дністровського району притягують до відповідальності за наругу над тілом померлої сестри

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.297 Кримінального кодексу України.

Днями до поліції надійшло повідомлення про те, що в колодязі приватного домоволодіння у Татарбунарській ОТГ виявили тіло людини. На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група та рятувальники, які витягли звідти небіжчицю — 42-річну мешканку Ізмаїльського району. Жінка вважалася зниклою безвісти.

Як розповів господар оселі, він із родичкою декілька днів поспіль вживали алкогольні напої. Прокинувшись після чергового застілля, чоловік побачив мертву сестру, злякався та кинув її в криницю. Тіло небіжчиці направили на судово-медичну експертизу, яка підтвердила, що смерть настала природнім шляхом.

Згідно з законодавством, за наругу над тілом померлого правопорушнику загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідство триває.

Відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції