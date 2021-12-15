Мешканця Борисполя засуджено до 7 років позбавлення волі за смертельне побиття співмешканки

За публічного обвинувачення Бориспільської окружної прокуратури мешканця м. Бориспіль визнано винним у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).

Вироком суду його засуджено до 7 років позбавлення волі.

У суді прокурором доведено, що у червні поточного року в м. Бориспіль 41-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки на побутовому ґрунті наніс співмешканці щонайменше 4 удари по голові. Спричинені потерпілій тілесні ушкодження стали причиною смерті жінки.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме у слідчому ізоляторі.

Київська обласна прокуратура