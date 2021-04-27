$3000 за сприяння в укритті доказів – судитимуть екскерівника підрозділу поліції на Одещині

Одеською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника слідчого підрозділу одного з відділів поліції на Одещині за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що поліцейський, використовуючи своє службове становище, вимагав та одержав від підозрюваного 3 тис доларів США за укриття доказів винуватості у злочині, пов’язаному з розтратою державного майна, а також за вплив на прийняття остаточного рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Правоохоронці затримали його під час одержання неправомірної вигоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури