У ресторані на столичному Хрещатику відвідувач стріляв у охоронця

У закладі харчування між відвідувачем та охоронцем виник конфлікт, у ході якого чоловік вистрелив із травматичної зброї у живіт працівника. Зловмисника поліцейські затримали на місці, а потерпілого медики доставили до лікарні.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у закладі харчування на вулиці Хрещатик у співробітника вистрелив невідомий. Негайно на місце події прибули екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та лікарі.

Як розповів заступник начальника відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Євген Болюбаш, правоохоронці з’ясували, що травми 33-річний потерпілий отримав під час конфлікту з відвідувачем:

«Незнайомець нецензурно висловлювався у бік охоронця, а після дістав пістолет та вистрелив йому у живіт. Потерпілого доставили до лікарні, а 29-річного правопорушника за скоєння хуліганських дій ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва