Мешканця Бучанського району судитимуть за вбивство знайомого

Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, за фактом умисного вбивства особи (ч. 1 ст. 115 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у березні поточного року мешканець, с. Шевченкове Бучанського району під час конфлікту зі знайомим завдав йому удар ножем у груди. Від отриманих травм чоловік помер на місці скоєння злочину.

Досудове розслідування здійснювалося Бучанським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Вирок суду обвинувачений очікуватиме у слідчому ізоляторі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура