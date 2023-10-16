Мешканця Чернігова затримано за завдання тяжких тілесних ушкоджень жінці

Оперативники Чернігівського районного управління поліції затримали чоловіка, який в ході раптово виниклої сварки поранив ножем та побив свою співмешканку. Потерпілу госпіталізовано до лікарні, а зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Вчора до Чернігівського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що 44-річний мешканець Чернігова поранив ножем жінку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Поліцейські встановили, що між чоловіком та жінкою виник конфлікт, в ході якого нападник побив і завдав ножового поранення своїй співмешканці. Жінку з травмами було госпіталізовано.

З місця події поліція вилучила знаряддя злочину та інші речові докази.

Підозрюваного поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури повідомив затриманому про підозру за частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Досудове розслідування триває.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області