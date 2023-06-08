Мешканця Дніпропетровщини викрили у зламі облікових записів українських вебресурсів

Фігурант кримінального провадження створив вірусну програму, за допомогою якої несанкціоновано отримував доступ до облікових записів вебресурсів українських торгівельних та рекламних компаній.

Працівники Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, спільно зі слідчими Новомосковського управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом прокуратури м. Новомосковськ, викрили 25-річного мешканця Дніпропетровщини у зламі облікових записів українських інтернет-ресурсів.

За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерну техніку. Працівники кіберполіції виявили шкідливе програмне забезпечення та скомпрометовану інформацію понад 5 тисяч облікових записів з-поміж громадян України.

Чоловікові оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинені під час дії воєнного стану) Підозрюваному може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Кіберполіція радить:

– Використовувати складні паролі при користуванні вебресурсами;

– При можливості, завжди користуватись функцією двофакторної аутентифікації

– Не зберігати паролі в доступних іншим особам місцях

– Не завантажувати програмні засоби або файли із невідомих джерел

Департамент кіберполіції Національної поліції України