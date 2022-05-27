Мешканця Кіровоградщини судитимуть за спробу підкупу посадовця поліції

Мешканець одного із районів області намагався підкупити за 20 тис гривень керівника райвідділу поліції аби вилучене поліцією авто не було у подальшому передано на потреби Збройних Сил України. Наразі за свої дії відповідатиме перед судом.

Нагадаємо, чоловік за неправомірну вигоду намагався «владнати» питання про повернення вилученого поліцією автомобіля, яким він керував у стані алкогольного сп’яніння. Адже відповідно до змін законодавства в умовах воєнного стану, при вчиненні такого правопорушення авто передається на потреби військових.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП в Кіровоградській області, оперативний супровід – Кіровоградське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура