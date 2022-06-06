Мешканця Київщини підозрюють у постачанні наркотиків до колонії

За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичного засобу в місця позбавлення волі (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, мешканець Київщини придбав у невстановленої особи наркотичний засіб канабіс. Підозрюваний знайшов покупця на «товар» серед засуджених у виправній колонії.

Викрили та затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України під час передачі засудженому наркотичного засобу. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполції в Київській області, оперативний супровід — ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура